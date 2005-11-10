L’uscita di Gran Theft Auto 6 (noto anche come GTA6) senza dubbio uno degli eventi dell’anno non solo per i videogiocatori di tutto il mondo. Tanto che anche il mondo del calcio in questi giorni ha cavalcato l’onda soprattutto sui social a colpi di meme che sottolineavano anche il tempo – ben 13 anni – d’attesa per l’uscita del nuovo episodio di uno dei videogiochi più famosi e giocati al mondo. Anche la Lega Serie B ha voluto partecipare a questo ‘gioco’ social pubblicando sui propri profili il confronto fra la Top11 del campionato ai tempi dell’uscita di GTA 5 e quella attuale.

Da Rafael a Cacia, la Top 11 del 2013

Nella formazione tipo del 2013 facevano la voce grossa due squadre che avevano conquistato la promozione come Hellas Verona e Sassuolo: gli scaligeri erano infatti rappresentati da Rafael, Cacciatore, Jorginho e Cacia, mentre gli emiliani da Terranova, Missiroli e Berardi. Ma brillava anche il Bari con Ceppitelli e Caputo. Nessun rappresentante invece per quel Livorno che conquisto la promozione ai play off contro un Empoli rappresentato da Saponara a fine stagione.

Top 11 Serie B 2013 (4-2-3-1): Rafael (Hellas Verona); Zambelli (Brescia), Ceppitelli (Bari), Terranova (Sassuolo), Cacciatore (Hellas Verona); Jorginho (Hellas Verona), Missiroli (Sassuolo); Berardi (Sassuolo), Saponara (Empoli), Caputo (Bari); Cacia (Hellas Verona)

Da Palmisani e Pohjanpalo la Top 11 del 2026

In quella di quest’anno (relativa però allo scorso campionato) è invece il Palermo a essere il più rappresentato nonostante una corsa promozione fermatasi in semifinale play off: Bani, Augello, Palumbo e Pohjanpalo infatti trovano spazio nell’undici tipo della stagione con invece Frosinone (Palmisani e Calò) e Venezia (Svoboda e Yeboah) che in Serie A ci erano andati meno rappresentati e addirittura il Monza senza alcun rappresentante nonostante la vittoria nei play off.

Top 11 Seri B 2026 (4-3-3): Palmisani (Frosinone); Zanon (Carrarese), Svoboda (Venezia), Bani (Palermo), Augello (Palermo); Palumbo (Palermo), Petriccione (Catanzaro), Calò (Frosinone); Yeboah (Venezia), Pohjanpalo (Palermo), Liberali (Catanzaro)