Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC e candidato alle elezioni federali del 14 dicembre prossimo, ha parlato a margine dell’ottava edizione del RCS Sport Industry Talk. Di seguito le parole raccolte da TMW: "Mi sento come già prima del 22 giugno, c'è un percorso già delineato. Per gli scherzi e i casi della vita ci ritroviamo ad affrontare una competizione elettorale a distanza di così poco tempo. Col massimo rispetto, credo nessuno abbia da ridire su temi di etica, signorilità o rispetto".

Galliani ha ritirato il ricorso contro di lei. Apprezza?

"Certo, l'ho anche dichiarato. Devo essere onesto, all'inizio di questa partita c'era una vicenda che ricordava del tesseramento e con Giancarlo Abete c'è stato un reciproco rispetto pubblico e ufficiale nel non fare nulla e confrontarci semplicemente nelle urne. Sarebbe stato meglio non farlo del tutto, ma apprezzo".

Serviva più serenità dalle componenti del calcio italiano?

"Non sta a me giudicare, tanto più in questo momento e con questo ruolo. Di sicuro c'è un aspetto curioso che avete tutti quanti notato: senza polemiche, ma con dati di fatto, nel giro di due mesi alcune componenti hanno completamente cambiato idea. Massimo rispetto per le persone, ma questo fa capire che il mondo del calcio ha all'interno dinamiche e conflittualità che non hanno fatto bene negli ultimi anni".

Conta di recuperare consensi in Serie A? Crede che la LND sarà decisiva?

"Forse recuperare deve farlo qualcun altro. Non mi è chiaro il verbo. Normale che ognuno cerchi di acquisire voti, la matematica non è un'opinione".

Cosa le ha lasciato la sconfitta contro il Belgio?

"È stata chiara, abbiamo perso nel risultato e anche sotto il profilo del gioco. Lo ha detto chiaramente Roberto (Mancini, ndr) ma potrete confermare che ho sempre detto che sarebbero arrivati momenti complicati e questo è uno di quelli. Avevamo un girone tabù, contro tre squadre andate ai Mondiali: penso che il percorso sia molto positivo anche se non è netto, ma abbiamo conquistato l'obiettivo minimo, rimanere nella fascia A di Nations League. Da qui si deve ripartire. Se avessimo perso col Belgio con la squadra degli anni precedenti, oggi le prospettive e il giudizio sarebbero stati diversi. Invece abbiamo perso, ma con una squadra di potenzialità: gli italiani non conoscevano molti giovani che si sono finalmente affacciati all'esordio. Questo ci fa guardare alle cose con ottimismo, chi ha passato il turno era al Mondiale o ha comunque un ranking migliore dell'Italia".

Cercherà maggior coordinamento con i club su alcuni temi, tipo i giovani?

"Mi sembra che in questi mesi ci sia stato. Anche con quei club che hanno cose da ridire sulle dinamiche federali, massima condivisione. E pure sui 'passaportati', ma guardate anche a cosa ha detto Zola. E stiamo consolidando anche il percorso iniziato con Gravina per le nazionali minori".