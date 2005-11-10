Saranno quattro le gare della prossima giornata di Serie B per le quali l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (CASMS) ha disposto delle restrizione alla vendita dei biglietti. Si tratta di Hellas Verona-Cesena, Modena-Juve Stabia, Arezzo-Padova e infine il derby toscano Empoli-Pisa.

Le decisioni del CASMS sulla dodicesima giornata di Serie B

Per l’incontro di calcio di Serie B “Hellas Verona-Cesena” in programma il 20 novembre 2026, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura:

vendita dei tagliandi per i residenti nelle Province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Bologna esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "Fc Cesena” in data antecedente al 31 ottobre 2026;

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.



Per l’incontro di calcio di Serie B “Modena-Juve Stabia” in programma il 21 novembre 2026, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “SS Juve Stabia”;

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Per l’incontro di calcio di Serie B “Empoli-Pisa” in programma il 21 novembre 2026, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative. come indicato dalla medesima Questura:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Pisa FC”;

incedibilità del titolo d'ingresso

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Per l’incontro di calcio di Serie B “Arezzo-Padova” in programma il 22 novembre 2026, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative. come indicato dalla medesima Questura:

vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Calcio Padova” ovunque residenti, loro esclusivamente dedicato;

incedibilità del titolo d'ingresso

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.