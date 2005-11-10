Women's Champions League, 5ª giornata: oggi in campo Inter e Juventus
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Luca Bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 10:06Calcio femminile
autore Luca Bargellini
18.11.2026 10:06Calcio femminile
Riprende il cammino della Champions League femminile. Oggi in campo Inter e Juventus. Domani tocca alla Roma
© foto di José María Díaz Acosta
Riprende oggi la Women's Champions League con quattro gare della quinta giornata, due delle quali riguardano formazioni italiane. Di seguito il programma completo:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
Oggi
Ore 18:45 - Hacken-Manchester City
Ore 18:45 - Real Madrid-Inter
Ore 21:00 - Chelsea-PSG
Ore 21:00 - Juventus-Leuven
Giovedì 19 novembre
Ore 18:45 - Austria Vienna-Bayern Monaco
Ore 18:45 - Paris FC-Koge
Ore 21:00 - Arsenal-Lyon
Ore 21:00 - Barcellona-Servette
Ore 21:00 - Benfica-Roma
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - CLASSIFICA
Lyon 10
Barcellona 10
Bayern Monaco 8
Arsenal 8
Chelsea 8
Manchester City 6
Juventus 6
Benfica 6
PSG 5
Koge 4
Roma 4
Inter 4
Servette 3
Hacken 2
Paris FC 2
Leuven 2
Austria Vienna 1
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