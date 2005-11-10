Che la vita sia fatta di scelte, può sembrare una frase fatta, ma è anche una delle verità più assolute. E arriva un momento in cui si deve per forza decidere quale strada prendere davanti a un bivio: Cristian Cuzzarella in estate ha scelto, e non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Lazio. La motivazione è semplice, era giunta l'ora del grande salto, quello tra i professionisti: il Casarano aveva mostrato interesse, e l'opportunità di confrontarsi con il cosiddetto "calcio dei grandi" è arrivata.

Un volo che è spiccato nel migliore dei modi.

Una promessa del vivaio biancoceleste, Cuzzarella, approdato in rossoblù non solo con l'esigenza di misurarsi con un calcio diverso da quello delle categorie giovanili, ma anche con la voglia e l'ambizione di confermare tra i grandi quanto ha fatto nel suo percorso. Il Casarano ha mostrato subito di credere in lui, e dopo il triennale firmato, è arrivato l'esordio già in Coppa Italia Serie C, nella gara contro il Bari giocata il 16 agosto scorso; una gara che è stata il punto di partenza. Da quel momento, infatti, ha sempre trovato spazio - da titolare o subentrato - anche dopo il cambio in panchina.

Ma chi è il talento ex Lazio?

Esterno sinistro classe 2006, Cuzzarella ha mosso i primi passi nell’Atletico Morena, per poi passare subito alla Lazio, dove ha svolto la trafila delle giovanili fino a divenire un punto fermo nella Primavera di mister Punzi; nella scorsa stagione ha disputato 36 gare, condite da 2 gol e 3 assist. Di piede destro, è la classica ala moderna, bravo nell'accentrarsi e nel saltare l'uomo per puntare direttamente la porta avversaria; caratteristiche utili in Serie C. Dovrà ora esser bravo il Casarano a credere sempre di più nell'investimento fatto in estate: come spesso viene detto, il talento in Italia c'è, basta solo coltivarlo.