Parole importanti quelle di Antonio Conte nei confronti della Juventus. L'ex allenatore bianconero, tramite Cronache di Spogliatoio, è tornato a parlare del suo rapporto con i bianconeri e della possibilità di tornare nel recente passato, spiegando anche la sua idea per il futuro: "Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere. Io so di aver lasciato qualcosa, so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juventus", la candida ammissione di Conte.

In passato ci sono state due possibilità di tornare

"Ci sono stati in passato dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire, ed è molto difficile perché devono capitare due situazioni: io devo essere libero e la Juventus deve cercare un tecnico senza panchina. Ci sono state due situazioni: una quando la Juventus decide di prendere Maurizio Sarri, io ero libero e infatti poi vado all'Inter. La seconda volta che ero libero quando arriva Giuntoli, che poi prende Thiago Motta e io vado a Napoli".

Quindi un passaggio sul passato, con un aneddoto raccontato dallo stesso Conte

"Dopo Bari potevo diventare l'allenatore della Juventus, avevo parlato con Castagnini e Secco più volte. C'era Ranieri sulla panchina della Juventus, poi lo mandano via e prendono Ferrara. Loro sapevano che avrei fatto il 4-2-4 , avendo Amauri, Iaquinta, Trezeguet e Del Piero dissi che eravamo a posto davanti, che dovevamo prendere esterni. Non so perché presero Diego dal Werder Brema. Mi chiamarono, quel giorno c'era la finale di Champions United-Barcellona a Roma, mi dissero che dovevo andare allo stadio per dare delle rassicurazioni. Io vado, entro da allenatore della Juventus, finisce la partita e mi dicono che dobbiamo discutere. Mi chiedono come volevo giocare e io ripeto 4-2-4. Al che mi chiedono dove avrei messo Diego. Dissi attaccante a fianco alla punta, ma loro dissero che lui voleva fare il 4-3-1-2. Pensa la mia follia, che fa capire come io sia una persona dritta che non scende a compromessi. Un altro avrebbe firmato, passando dal Bari alla Juventus... Lui mi dice questo, io forte delle mie convinzioni e idee, del fatto che non voglio promettere qualcosa che non darò mai dissi: "Se il giocatore deve decidere come dobbiamo giocare noi, non sono l'allenatore giusto per voi". Esco di lì e non ero più l'allenatore della Juventus…".