Un tempo in campo è bastato a Ronaldinho per far sognare il Ravenna, e ora la domanda in Romagna è se il fuoriclasse brasiliano possa tornare a vestire la maglia giallorossa. Dopo il rientro nel derby vinto 2-0 contro il Forlì, dal club sono arrivati più segnali di apertura a una seconda presenza di Ronaldinho con il Ravenna.

Le aperture del Ravenna

Il tecnico Andrea Mandorlini ha lasciato la porta aperta in conferenza stampa: “Una nuova presenza? Noi siamo qua. Lo abbiamo dimostrato. Siamo contenti e orgogliosi. Se ne vorrà fare un’altra siamo ben contenti. Non ci sono problemi”. Sulla stessa linea il vicepresidente Ariedo Braida: “Spero che torni ancora a giocare con noi a Ravenna”.

Il presidente Ignazio Cipriani ha fatto ulteriore eco raccontando l’entusiasmo del brasiliano: “È stato un fenomeno, ha giocato tutto il primo tempo e non voleva uscire. Si stava divertendo”. Lo stesso Ronaldinho, poi, ha lasciato intendere di essere disponibile: “Non lo so, adesso, se il presidente mi chiama, io torno. È sempre un piacere giocare, gliel’ho detto: quando ha bisogno di me, io ci sono”. E sui social ha salutato con un “Ci vediamo presto, famiglia - dopo aver scritto -. Ho riposato per qualche anno, ma ora è il momento di tornare”.

L’ipotesi: l’ultima giornata al Benelli

Se davvero ci sarà un bis, l’occasione ideale potrebbe essere l’ultima giornata di regular season, in programma il 25 aprile al “Benelli” contro il Guidonia Montecelio, oggi settimo con 21 punti. I numeri, in questo senso, potrebbero aiutare: con 32 punti in 14 gare il Ravenna viaggia a una media di 2,29 punti a partita, che proiettata sulle 38 giornate porterebbe a quota 87. Oggi i giallorossi sono secondi, a +14 sul Latina, decimo con 18 punti, ultima posizione della zona playoff.

Se a quel punto la qualificazione agli spareggi fosse già in tasca, la sfida con il Guidonia Montecelio diventerebbe la passerella perfetta per rivedere Ronaldinho davanti al pubblico di casa. Molto dipenderà però dalla corsa al primo posto: lo Spezia è a +6 e, se il discorso promozione fosse ancora aperto, l’ultima giornata avrebbe ben altro peso. Cipriani ha del resto ricordato l’ambizione del club: “La Serie B? Siamo qui per fare questo”.