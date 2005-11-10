Domani pomeriggio (ore 18:45) l'Inter scenderà in campo a Madrid per sfidare il Real nella penultima giornata della fase campionato di Women's Champions League. Una sfida di grande fascino che mette in palio punti importanti per il passaggio del turno: le nerazzurre sono al momento fuori dalle prime dodici che proseguiranno il cammino in Europa, ma hanno solo due punti dalle spagnole.

Le parole di mister Sassarini sulla sfida

“Ci aspetta una partita di grande fascino, come è normale che sia quando senti il nome del Real Madrid, ma noi abbiamo bisogno di punti per continuare questo meraviglioso viaggio che ci siamo guadagnati, e siamo concentrati per provare a fare la partita. - sono le parole a Inter TV del tecnico David Sassarini - Credo che le partite in Champions siano utili per migliorare tanto perché si paga ogni errore, si alzano la qualità e il livello, ogni disattenzione viene messa a nudo, quindi può solo far bene a livello individuale e collettivo per la squadra, per la nostra crescita nel percorso che stiamo facendo.

Domenica abbiamo giocato il miglior secondo tempo fino qui in campionato, non avevamo mai preso gol in sette partite, poi il finale è stato un momento episodico che sicuramente va tenuto in conto e analizzato, ma dobbiamo avere una rabbia positiva dopo quello che è successo. Se ci fermiamo a guardare la rosa del Real Madrid, rischiamo di perdere di vista la nostra attenzione e la forza che dobbiamo avere. Sappiamo che non possiamo sbagliare perché il livello è alto e si rischia di subire gol, ma con il Manchester City abbiamo dimostrato di avere qualità offensive e di poter rimanere dentro la partita".