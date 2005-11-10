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Paulo Fonseca befferà i due club del passato italiano nella corsa a Endrick?

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Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 15:00Podcast TMW
14.11.2026 15:00Podcast TMW
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Sarà più forte il richiamo della Serie A, la corte della Roma 'benedetta' o del Milan 'del Diavolo', per un giocatore come Endrick? Il brasiliano è in uscita in prestito dal Real Madrid, anche il ragazzo ha aperto fortemente alla possibilità nonostante le resistenze di José Mourinho. Varrà più questo o il legame con Paulo Fonseca, nuovo allenatore dello Sporting CP, instaurato a Lione?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Endrick sul suo futuro

Intervenuto dal ritiro della nazionale brasiliana, il classe 2006 ha parlato apertamente della sua situazione: "Ho solo 20 anni, vedremo come andranno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni". Endrick non ha escluso nessuna possibilità per il futuro immediato: "Non so cosa succederà a gennaio, è nelle mani di Dio. Desidero solo il meglio per la mia carriera. Quello che deve accadere, accadrà. Rimarrò umile e continuerò a dare il massimo". Il brasiliano ha però chiarito di non voler chiudere la porta al Real Madrid: "Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre ciò che è necessario per crescere nella mia carriera". Un ruolo importante nella sua gestione lo sta avendo José Mourinho, arrivato sulla panchina dei Blancos e molto vicino al giovane attaccante. Endrick ha raccontato il rapporto con il tecnico portoghese: "Ho grande fiducia in Mourinho. Mi contatta ogni giorno, non per parlare di calcio, ma per sapere come sto nella mia vita personale". E proprio questo sostegno sembra aver rafforzato il suo legame con il club: "Darò sempre tutto per il Real Madrid, perché il club viene prima di ogni cosa. Le attenzioni e l’affetto che Mourinho mi dimostra mi danno ancora più motivazione".

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