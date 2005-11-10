Il mercato dell'Inter a gennaio sarà una sessione soltanto da spettatrice?

Sarà un gennaio di rinforzi, ritocchi, o una sessione di calciomercato da spettatrice per l'Inter? Arriverà un difensore centrale e una quinta punta da crescere? O magari partirà un big che sarà così da sostituire? Cosa accadrà nella prossima sessione?

Proviamo a capirlo insieme nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Torna a parlare Ausilio

Piero Ausilio rompe il silenzio. L’ormai ex direttore sportivo dell’Inter, dal palco del Social Football Summit a Torino, commenta così: “Sto benissimo, è una parte della vita professionale. È stata una parte importante, lunga, particolare, unica. Però, come tutte le belle storie, arriva un momento in cui possono finire. L’importante è che le situazioni che hanno portato a questo evento siano state gestite nel modo più normale possibile. Era arrivato il momento, penso sia stato anche quello giusto: per me contava arrivarci dopo una grande vittoria, e così è stato. Andare via dopo uno scudetto e una Coppa Italia, oltre ai risultati economici di questi anni, l’ho sempre immaginato così”. “Mi porto dentro tutto. Sono state emozioni bellissime, compresi i momenti di difficoltà. Io penso che l’Inter vincente di oggi sia passata anche da quei momenti, me li porto dentro tutti. Ho avuto la fortuna di lavorare con la famiglia Moratti e con proprietà straniere: tutti mi hanno dato qualcosa, e più di tutto mi porto dietro i rapporti costruiti negli anni, con allenatori, giocatori e professionisti conosciuti”. “Quando si arriva a una fine, magari ci sono più ragioni e motivazioni. L’importante, ripeto, è che arrivasse al momento giusto: non avrei mai accettato di andare via, pensando all’anno prima, dopo un secondo posto e una finale persa come quella di Monaco. Non era il momento giusto. In questi anni ci sono state varie situazioni che avrei potuto valutare, ma non l’ho mai fatto: prima volevo riportare l’Inter dove meritava di essere. Doveva arrivare il momento giusto, è arrivato: ci saranno altre possibilità”.