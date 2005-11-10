Serie A, arbitri della 12^ giornata: chi si rivede! Ferrieri Caputi dirige Sassuolo-Genoa
Dimitri Conti
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 12^ giornata di Serie A. Con una notizia che si eleva poderosa: la presenza di Maria Sole Ferrieri Caputi come direttore di gara per la partita tra Sassuolo e Genoa dopo il caso che si era aperto a seguito di Como-Venezia e successivo stop. Il derby lombardo Atalanta-Inter, invece, è affidato a Maresca. Di seguito la designazione integrale fornita dall'AIA:
COMO – CAGLIARI Sabato 21/11 h.15.00
Calzavara
Bindoni – Gentile
IV: Zufferli
VAR: Meraviglia
AVAR: Marini
LAZIO – LECCE Sabato 21/11 h.15.00
Marcenaro
Biffi – Regattieri
IV: Collu
VAR: Maggioni
AVAR: Ghersini
PARMA – ROMA Sabato 21/11 h.18.00
Sozza
Di Gioia – Politi
IV: Sacchi J.L.
VAR: Di Paolo
AVAR: Prontera
NAPOLI – TORINO Sabato 21/11 h.20.45
Rapuano
Peretti – Mondin
IV: Di Bello
VAR: Camplone
AVAR: Volpi
JUVENTUS – VENEZIA h.12.30
Arena
Cecconi – Miniutti
IV: Massa
VAR: Ghersini
AVAR: Mazzoleni
BOLOGNA – UDINESE h.15.00
Marinelli
Berti – Lauri
IV: Ayroldi
VAR: Santoro
AVAR: Paterna
SASSUOLO – GENOA h.15.00
Ferrieri Caputi
Perrotti – Zingarelli
IV: Mariani
VAR: Marini
AVAR: Aureliano
MILAN – FROSINONE h.18.00
Pairetto
Palermo – Laudato
IV: Chiffi
VAR: Pezzuto
AVAR: Prontera
ATALANTA – INTER h.20.45
Maresca
Rossi M. – Mastrodonato
IV: Colombo
VAR: Gariglio
AVAR: Di Paolo
MONZA – FIORENTINA Lunedì 23/11 h.20.45
Doveri
Monaco – El Filali
IV: Bonacina
VAR: Volpi
AVAR: Marini