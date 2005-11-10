Il Trento si prepara a vivere una serata speciale. Venerdì, in occasione del big match contro il Cittadella valido per la 15ª giornata del Girone A di Serie C, lo stadio sarà tutto esaurito, con il sold out raggiunto addirittura con diversi giorni di anticipo. Un appuntamento importante non soltanto per il prestigio dell'avversario, ma anche per le prospettive di classifica della formazione gialloblù, che, in caso di vittoria, potrebbe ritrovarsi momentaneamente al primo posto, in attesa della partita dell'Union Brescia. A due giorni dalla sfida, il tecnico Luca Tabbiani ha presentato la gara in conferenza stampa, soffermandosi sull'entusiasmo della piazza, sulla crescita della squadra, sulle condizioni dei giocatori e sull'approccio mentale e tattico da adottare contro i granata.

Mister, partiamo dal sold out raggiunto con largo anticipo. Che emozione rappresenta questo risultato per il Trento?

"È stato emozionante. Quando siamo partiti tre anni fa, uno degli obiettivi che ci eravamo posti era proprio quello di riuscire a riempire lo stadio. Lunedì ero a Coverciano per la Panchina d'Oro e, mentre tornavo, ho letto sui social che ci stavamo già avvicinando al tutto esaurito. È stata una bella emozione, devo essere sincero. Sappiamo che ci saranno tante persone che purtroppo resteranno fuori e questo dispiace, ma riempire lo stadio con così tanto anticipo rappresenta un grande orgoglio per i ragazzi. Hanno lavorato in modo da coinvolgere il pubblico e questo è anche motivo di grande soddisfazione per la società, che ricerca proprio questo tipo di risultati. Adesso dobbiamo continuare a lavorare al massimo per rendere felici i nostri tifosi anche venerdì: sarebbe il completamento ideale della serata".

In molti considerano Union Brescia e Cittadella le principali candidate alla vittoria del campionato, mentre il Trento sembra essere considerato una sorta di terzo incomodo. Eppure siete l'unica squadra ancora imbattuta e nelle ultime cinque giornate avete raccolto 13 punti, contro i 12 del Brescia e gli 8 del Cittadella. Che prospettive vede per la sua squadra?

"Sarà sicuramente una partita equilibrata e non credo che ci siano favoriti. Mi aspetto una sfida tirata, con un ritmo alto. All'inizio del campionato tutti indicavano Brescia e Cittadella come le due squadre destinate a fare il vuoto, ma i ragazzi stanno dimostrando che, almeno per il momento, siamo il terzo incomodo. È ancora presto per capire se saremo in grado di mantenere questa continuità di rendimento. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, continuare a giocare le nostre partite e non perdere mai lo spirito con cui affrontiamo il campo. Dobbiamo divertirci e provare ad arrivare il più avanti possibile, rimanendo nelle posizioni che contano. La partita di venerdì è una grande opportunità. Ce la siamo costruita attraverso il lavoro e i ragazzi hanno tanta voglia di giocarla. Dovremo mantenere alta l'intensità, ma soprattutto l'umiltà che hanno dimostrato in tante occasioni durante questa stagione. Il nostro obiettivo è dare fastidio agli avversari e abbiamo una grande possibilità per farlo, provando anche a realizzare qualcosa di storico per il Trento. Sappiamo che il Brescia giocherà successivamente, ma venerdì sera potremmo ritrovarci in testa alla classifica. Sarebbe una soddisfazione enorme. Abbiamo una grande motivazione per provare a raggiungere questo traguardo. Adesso ci godiamo la partita, poi avremo due giorni liberi e riprenderemo a lavorare. A febbraio o marzo capiremo se saremo stati bravi a inserirci stabilmente nella lotta con quelle che, sulla carta, sembrano le due squadre più attrezzate".

Quali saranno le chiavi della partita? Il Cittadella è una squadra che tende a cercare maggiormente la verticalità, mentre il Trento ha caratteristiche differenti. Inoltre, rispetto alle ultime settimane, sembra avere qualche soluzione in più a disposizione.

"Il gruppo di lavoro che portiamo avanti da tempo ha già realizzato diversi record per il Trento e sarebbe davvero bello aggiungerne un altro. Naturalmente tutto può cambiare: siamo alla 14ª giornata, venerdì giocheremo la 15ª e non sarà una partita determinante per il nostro futuro, ma lo sarà per la singola serata. Sarà bello giocare davanti a uno stadio pieno e provare a riproporre anche nelle prossime partite casalinghe questo entusiasmo. Mi aspetto che i ragazzi mettano in campo l'aggressività e la voglia di combattere che hanno sempre dimostrato, possibilmente con qualcosa in più, trascinati anche dal pubblico. In città si parla molto del Trento e questo è uno dei complimenti più belli che possano ricevere i calciatori. Le persone vedono una squadra che combatte, un gruppo unito, con giocatori che dalla panchina partecipano alle esultanze e altri che entrano in campo e spesso risultano decisivi. Questo atteggiamento se lo sono conquistato con il lavoro quotidiano. Il premio è proprio avere lo stadio pieno cinque giorni prima della partita. Dobbiamo cercare di rendere felici queste persone. Per quanto riguarda la gara, mi aspetto una partita molto intensa. Il Cittadella è una squadra che gioca a ritmo elevato, così come il Trento. Al di là di chi cerca maggiormente il fraseggio e di chi preferisce sviluppare il gioco in verticale, quando la palla è in mezzo entrambe le squadre tendono ad andare forte. Ci saranno tanti duelli e dovremo essere bravi a vincerne il più possibile. Abbiamo recuperato quasi tutti, ma dovremo valutare attentamente il minutaggio di ogni giocatore. In alcuni casi può essere più utile avere un elemento in campo per trenta minuti al massimo delle proprie possibilità, piuttosto che utilizzarlo per un tempo più lungo a ritmo ridotto. In una partita così intensa, anche una mezz'ora giocata al cento per cento può risultare determinante. Il Cittadella, inoltre, ha segnato sette gol tra il 60' e il 75', una fase della partita nella quale solitamente arrivano anche i cambi. Probabilmente può contare su una rosa importante e noi dovremo farci trovare pronti in quel momento, inserendo a nostra volta energie fresche per metterli in difficoltà".

Qual è la situazione dell'infermeria a due giorni dalla partita?

"Gli assenti contro il Cittadella saranno fondamentalmente Garetto e Dalmonte. Tutti gli altri sono abili e arruolabili. Anche Cristian è un giocatore che abbiamo sempre nei nostri pensieri, perché sappiamo quanto sia importante per noi, ma difficilmente potrà recuperare nel breve periodo. Gli altri stanno bene. Ci sono alcuni elementi che devono ancora ritrovare la migliore condizione dopo periodi di stop piuttosto lunghi: uno di loro è rientrato domenica e ha dato una mano, mentre Fiamozzi era tornato a disposizione prima di fermarsi nuovamente. Dovremo capire come gestire questi giocatori all'interno della partita. Per il resto, tutti stanno bene e lo dimostrano anche durante gli allenamenti. Probabilmente sarà una delle prime volte in cui non comunicherò già la formazione al termine della rifinitura: voglio valutare fino all'ultimo le soluzioni migliori, soprattutto in relazione al minutaggio. In questo momento nella mia squadra non ci sono giocatori da bocciare. Non devo scegliere tra quelli che stanno peggio, ma posso scegliere tra quelli che stanno meglio. Dobbiamo semplicemente individuare le soluzioni giuste".

Partite come quella contro il Cittadella rischiano di caricarsi di un'attesa particolare. Come deve comportarsi un allenatore per evitare che l'entusiasmo si trasformi in eccessiva tensione? E dal punto di vista tattico ha pensato a qualche accorgimento particolare contro una squadra che gioca abitualmente con la difesa a tre?

"Credo che questa attesa e questo entusiasmo si vivano soprattutto dall'esterno. Quest'anno i ragazzi stanno dimostrando di essere molto equilibrati. Dopo questa partita ne avremo un'altra e il percorso davanti a noi è ancora lunghissimo. Non siamo di fronte a una finale, a una gara dentro o fuori: abbiamo ancora tantissime partite da giocare. Naturalmente percepiamo l'entusiasmo che si sta creando intorno alla squadra e sappiamo che sarà una bella partita, ma la prepariamo esattamente come tutte le altre. Abbiamo svolto il nostro lavoro abituale e cercheremo di prepararci allo stesso modo anche mentalmente. Un po' di tensione può esserci, soprattutto perché alcuni ragazzi non hanno mai vissuto una partita di questo tipo. Credo però che la nostra arma debba essere la spensieratezza: la voglia di divertirsi e di andare in campo per mostrare quello che sappiamo fare. Non abbiamo nulla da dimostrare, dobbiamo soltanto vivere la partita e cercare di far esultare il maggior numero possibile di persone. Dal punto di vista tattico, nel corso di questo percorso ci siamo costruiti una nostra identità. È chiaro che, in ogni partita, possono esserci alcuni accorgimenti e movimenti differenti, così come rotazioni che cambiano in funzione dell'avversario. La struttura generale, però, rimane sostanzialmente la stessa. Quando si cerca di preparare troppe cose e di cambiare eccessivamente prima di una partita, si rischia soltanto di creare confusione. Alla fine è una gara come le altre, con più pubblico, maggiore entusiasmo e un risultato importante davanti a noi. Mi auguro che durante questa stagione ci capiterà di giocare tante altre partite così. Dobbiamo abituarci a questi appuntamenti, mantenere la serenità e viverli con normalità. Non è una finale, ma soltanto una tappa del nostro percorso. Ci godiamo i piccoli obiettivi: il primo è provare a ritrovarci primi venerdì sera, poi penseremo alla trasferta di Arzignano e vedremo come sarà la classifica. Continueremo a porci nuovi traguardi, fino ad arrivare a marzo e capire dove saremo stati capaci di portarci".