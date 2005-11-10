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"Bello vedere Ronaldinho in campo, è ancora un esempio per i bambini". Il pensiero di Gianluca Di Marzio

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Gianluca Di Marzio
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Gianluca Di Marzio
Oggi alle 12:40Podcast TMW
16.11.2026 12:40Podcast TMW
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Gianluca Di Marzio difende la presenza di Ronaldinho in Serie C: “Un evento di risonanza mondiale. I problemi del calcio italiano sono altri”
FotoTUTTOmercatoWEB
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“Si sta discutendo tanto in queste ore sull'opportunità o meno della presenza di Ronaldinho in campo in un campionato italiano professionistico. Ieri Ronaldinho ha giocato a 46 anni, è tornato in campo per 46 minuti, tra l'altro non voleva più uscire perché alla mezz'ora era previsto il cambio, ma lui invece voleva continuare a giocare. Si discute se sia un'operazione di marketing, se sia giusta o sbagliata, se la Serie C abbia bisogno di Ronaldinho o meno, secondo alcuni. Addirittura un signore, commentando un mio post su Instagram sull'evento, diceva che avevamo perso con il Belgio per colpa di queste situazioni qui, per colpa di Ronaldinho. Non credo a queste sentenze superficiali”. Inizia così il pensiero di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio”, il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

“Un’operazione che ha permesso alla Serie C di essere su tutte le prime pagine mondiali”

“È un'operazione che ha permesso invece alla terza divisione italiana, quindi alla Serie C italiana, di essere su tutte le prime pagine del mondo e non solo, anche di essere vista come partita a Times Square, a New York. È una risonanza mondiale incredibile, ma non perché Ronaldinho giochi tutte le partite con il Ravenna: ha giocato 45 minuti soltanto in un campionato che vedrà il Ravenna protagonista comunque fino alla fine e che vede il Ravenna comunque valorizzare dei ragazzi italiani e di talento.

È un campionato su cui Sky ha investito e che negli anni ha visto valorizzarsi giocatori che oggi magari sono in Nazionale come Vergara, quando giocava in C, o Pio Esposito, che giocava invece in B nello Spezia e che oggi è il centravanti dell'Italia e dell'Inter in Champions League. Il fatto che queste situazioni possano tarpare le ali dei nostri giovani? Sono altre le problematiche del nostro calcio, non sicuramente la presenza o meno di Ronaldinho in una partita del genere e in un evento del genere”.

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