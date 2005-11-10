Si compra! Fuori dalla Continassa e da via Aldo Rossi, c’è un cartello affisso in grande. Venghino signori procuratori, venghino, che noi si compra anche a gennaio. Alle prese con un tunnel di crisi esistenziale e tecnica in fondo al quale non si vede una luce, Juventus e Milan sono pronte a tuffarsi in quel grande rito che è il calciomercato invernale, cioè la sessione in cui opera soprattutto chi ha un sacco di problemi, per cercare di rendersi competitive e aggrapparsi alla bombola d’ossigeno del quarto posto. Le cose, per Spalletti e Amorim, si sono messe abbastanza male: l’inserimento della Lazio proprio non ci voleva, i posti in Champions League rischiano di essere ancora più complicati da raggiungere del previsto. Dato che per entrambe le società, e soprattutto per i rispettivi bilanci, è questione di vita o di morte, a gennaio si compra.

Benissimo, qui raccontiamo il mercato: che problema c’è? Nessuno, e infatti saremo ben contenti di illustrare ai lettori le notizie sul calciomercato di Juventus e Milan, di approfondirle, di provare a spiegarle. Ecco, quest’ultimo aspetto può risultare un po’ più difficile. Perché, dei mille difetti che gli ultimi anni di entrambe le società condividono, c’è quello di una certa schizofrenia: alle volte, comprano tanto per comprare, magari il meglio che c’è su piazza, spesso a peso d’oro. Dalle parti di Torino, qualsiasi acquisto delle ultime tre stagioni è andato male: se se ne salva uno, preghiamo i lettori di scriverci e faremo ammenda. Ma resterebbero quasi tutti gli altri. Sarà mica che il problema è il contesto? Quanto al Milan, che un po’ meglio è andato - per lo scudetto di Pioli e basta, ok, ma almeno quello c’è -, le cose non sono andate tanto meglio di recente, e infatti eccolo lì a pianificare l’acquisto di un difensore centrale (che tutti sapevano servisse già ad agosto) e di un altro attaccante nel ruolo in cui in estate ha comprato il proprio giocatore più costoso di sempre.

Juventus e Milan hanno, in estrema sintesi, delle lacune. Tattiche, tecniche, di personalità. A gennaio possono anche provare a colmarle, ma l’impressione che danno, da troppo tempo, è di club che non hanno le idee molto chiare su dove vogliano andare a parare, spendendo un sacco di soldi per non arrivarci. Forse conviene tirare una bella riga, scegliersi delle priorità che durino più del tempo di una brutta partita del Woltemade di turno, e capire che chi non ha tempo deve prendersene un po’. Altrimenti rincorre con la lingua di fuori e basta.

Per la cronaca, alle difficoltà tecniche s’accompagna l’irrilevanza politica. Juventus e Milan, nella partita per il futuro della Federcalcio, non toccano palla, e questo la dice lunga. Nella corsa a Via Allegri è un tutti contro tutti: molto per signorilità e un po’ anche perché tanto non sarebbe servito a nulla, Adriano Galliani ha deposto l’ascia di guerra del conflitto giudiziario. Ha fatto bene, Giovanni Malagò ha incassato così così - serviva davvero rimarcare che non gli fossero piaciute le dichiarazioni del rivale? -, e ora si va alla conta dei voti, uno per uno. Non succedeva da diverse tornate: questa volta il presidente federale sarà deciso la notte prima del 14 dicembre, data delle elezioni. Forse anche qualche ora dopo.

C’è chi, in questo caos, sogghigna. È un vecchio volpone del calcio italiano, uno che si è dimesso dopo che avevamo fatto una figura non bellissima in un Mondiale al quale almeno avevamo partecipato. Il tempo è stato galantuomo con Giancarlo Abete, che gentiluomo lo è, per questo e per molto altro. Oggi è lì, corteggiatissimo dai due contendenti, consapevoli che molto, se non proprio tutto, dipende da lui. In primavera si era candidato contestando il metodo che aveva portato alla candidatura di Malagò - da cui lo separano decenni di garbata ma anche aspra rivalità - e l’assenza di un dibattito sui contenuti. Dato che è finita com’è finita, si può solo dire che aveva ragione, che era tutto sbagliato da principio e che ora entrambi dipendono da lui: la Lega Nazionale Dilettanti, che presiede, vale il 34%. Forse non la controlla nella sua interezza - a giugno ha preso il 29% dei voti, con qualche preferenza anche da altre categorie -, ma quel che resta (non vi perdete nei numeri: facciamo almeno un buon 25%) basta a indirizzare le elezioni. Il prossimo presidente della Figc lo decide lui. Fosse per i rapporti personali, non ci sarebbe dubbio: quelli con Galliani sono quasi fraterni, quelli con Malagò cordiali solo a favore di camera. Il problema è che il Condor viaggia sulle ali di calciatori e allenatori, con cui Abete ha rotto in maniera molto dura proprio per quella fuga in avanti: se peseranno di più pochi mesi di antipatia o decenni di rivalità, lo sa e lo deciderà solo Abete (che, per carità, non è un tiranno ma deve fare i conti con la sua Lega e con quello che vogliono fare i relativi comitati regionali). Lui, da gran signore, direbbe la più grande bugia bianca di ogni elezione: che valgono i contenuti e i programmi, non so se mi spiego.