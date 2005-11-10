Che farà Matteo Cancellieri a gennaio? È ancora presto per le notizie di mercato su di lui e non bisogna dimenticare che Claudio Lotito ha già dimostrato in passato di non temere di portare avanti i contratti di giocatori che rischiano di partire a parametro zero dopo qualche mese, ma è bene ricordare che l'esterno italiano vedrà terminare il proprio rapporto con il club biancoceleste il prossimo 30 giugno 2027.

La situazione sul rinnovo di Cancellieri

Fra i giocatori in scadenza la prossima estate, Cancellieri sembra quello con più possibilità di trattare il prolungamento di contratto. Sarà importante anche capire il parere dell'allenatore Gennaro Gattuso, che già in estate ha avuto un ruolo importante per la sua permanenza.

Prima il Brentford ha bussato alla porta della Lazio, dalla Premier League. Negli ultimi giorni di calciomercato estivo poi, prima il Parma e poi la Fiorentina sono diventate ipotesi per lui, in particolare quando Albert Gudmundsson si è accasato nella Capitale. Gattuso però non voleva restare con la coperta troppo corta lì davanti ed è difficile che il suo parere sia cambiato in questi mesi e in vista di gennaio.

Cancellieri ha avuto subito delle opportunità da titolare ed in generale, al netto di un acciacco fisico, è sempre stato considerato nelle rotazioni del tecnico, che lo ha alternato con Isaksen, con quest'ultimo che sta vivendo un momento di forma straordinario. Un gol per lui in 7 apparizioni. Ci sarà un'accelerata sul rinnovo per Cancellieri? La palla passa al club.