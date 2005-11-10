Michael Kayode ha messo in mostra ottimi spunti in queste prime 5 presenze in Nazionale maggiore, ma soprattutto ha dimostrato di essere già pronto all'uso per dare il suo contributo, anche da titolare. In aggiunta, subito un gol alla Turchia e un assist contro il Belgio. Kayode è giovane, ha compiuto 22 anni a luglio, ma c'è da notare che da ormai due anni è titolare in Premier League, nel Brentford.

Kayode titolare da due anni in Premier

L'ex Fiorentina non ha patito il salto nel campionato più ricco di talento del mondo, riuscendo a confermare le buone impressioni che si avevano sul suo conto nel periodo in cui è emerso in viola. Subito 16 presenze da gennaio a giugno dopo l'arrivo nel 2024/25, 40 nell'annata successiva con un gol e due assist (fra campionato e coppe), 13 apparizioni con un gol segnato in questa prima parte di stagione. Kayode si è fatto conoscere in Premier anche per una specialità della casa: la rimessa lunga, che ha fatto impressionare pure Erling Haaland. "Haaland mi si è avvicinato su un angolo per chiedermi: 'Ma che diavolo di rimessa laterale hai?'", ha raccontato lui a Cronache di Spogliatoio, lo scorso anno.

E il mercato? Ostacolo prezzo per le italiane

E il mercato? In passato il suo nome è stato fra quelli accostati all'Inter, per sostituire Denzel Dumfries. Chissà che non torni in auge per qualche altra big della nostra Serie A, detto che a frenare ogni tipo di affare potrebbe essere chiaramente la sua valutazione. Il Brentford non sembra aver particolare bisogno di incassare e secondo Transfermarkt, oggi Kayode vale almeno 40 milioni di euro.

La via tracciata da Mancini

Eppure, è dovuto arrivare Roberto Mancini per prenderlo in considerazione per la prima volta nelle convocazioni in azzurro. Dal suo arrivo, ct ha tracciato la via maniera chiara aprendo le porte in maniera decisa a chi gioca all'estero, anche in campionati minori, con chiamate che non guardano tanto l'età o la squadra di provenienza, quanto le prospettive che i ragazzi in questione lasciano intravedere. Certo, prima Kayode era presenza fissa nell'Under 21 di Baldini, ma nello stesso periodo ad altri ragazzi è stata data almeno l'opportunità di essere inclusi in lista, prima di lui. Kayode ha pazientato, ed alla prima occasione ha sicuramente colto l'occasione per far vedere di poter occupare benissimo il ruolo che in questi anni è stato del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.