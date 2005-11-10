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Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola

Daniele Petroselli
autore
Daniele Petroselli
Oggi alle 19:00Storie di Calcio
13.11.2026 19:00Storie di Calcio
Fonti preferite
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Storie di Calcio
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Storie di Calcio
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Tra i grandi numeri 10 del calcio italiano c'è sicuramente Gianfranco Zola. Classe '66, è stato inserito per due volte tra i candidati alla vittoria del Pallone d'Oro, arrivando a ricoprire nel 1995 la sesta posizione. Dopo gli inizi in Sardegna, tra Nuorese e Torres, Zola veste le maglie di Napoli, Parma e Chelsea, per poi tornare nell'isola e chiudere la carriera nel Cagliari. A livello internazionale ha vinto una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe e di due Supercoppe UEFA. Con 58 reti realizzate in Premier League, è il quarto calciatore italiano ad avere segnato più gol in uno dei quattro principali campionati europei all'infuori dell'Italia (ovvero Inghilterra, Francia, Germania e Spagna) alle spalle di Balotelli, Rossi e Di Canio. Con la nazionale italiana è vicecampione del mondo nel 1994 e ha partecipato all'Europeo del 1996. 

A raccontarlo a Storie di Calcio, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com condotta da Francesco Tringali, è stato l'ex dirigente Enrico Fedele: "Ero allora direttore della Salernitana e andammo a fare la prima partita contro la Torres, e c'era questo ragazzino che non fece una gran partita, ma le movenze e come accarezzava la palla mi colpirono. E poi era piccolo. L'anno successivo a Napoli sentii Favo che mi disse che stava crescendo bene questo ragazzo. E un giorno chiamai Moggi, ci facemmo un giro a Campobasso dove avrebbe giocato Zola una partita. Non fece una bella partita, Moggi però vide anche lui delle movenze importanti. Il prezzo era alto però, ma Moggi era molto amico del presidente della Torres e lo prese. E io, era l'89, divenni il suo procuratore a Napoli. Un ragazzo di una timidezza unica, lo conobbi la prima volta in una cena insieme al padre, persona squisita, d'altri tempi".

E ha continuato: "A Napoli c'era una venerazione per Maradona, e ce l'aveva anche Zola. Ammiravano però anche lui a Napoli, perché Maradona era contento quando lo vedeva calciare le punizioni. Lui è sempre stato attento e studiava i particolari, e ha appreso tanto da Maradona. Si pensò anche di darlo via in prestito per farlo giocare di più, visto che era chiuso da Maradona. Mi ricordo però che allora c'erano il Lecce e il Padova, ma Maradona s'infortunò e, con i contratti in mano, non fu più ceduto e rimase a Napoli. E fece l'esordio in Serie A, una partita spettacolare. Io avevo poi dei rapporti particolari col Parma, Pastorello mi chiamò e decisero di prenderlo. Alla fine trovammo l'accordo".

Mentre sul suo passaggio al Parma ha aggiunto: "Con Zola fu una situazione particolare. Ancelotti non giocava col 10, visto che giocava col 4-4-2, tanto che sfumò l'affare Baggio. Ma quando arrivò a Parma si resero subito conto che era un 9 e mezzo che segnava gol da 9 e rifiniva da 10. Parma è un'isola felice, è davvero un ambiente speciale, eccezionale. Zola, in quel gruppo, divenne il giocatore determinante. Era uno che si creava il gol, perché era un fuoriclasse. Il Chelsea? Non so come andò, ma avevo dei dubbi sul suo futuro lì. Pensando al calcio fisico inglese, dove il giocatore brevilineo deve essere più un esterno che il 10, era un rischio. In realtà altro che rischio, lì è diventato Baronetto. Lui era un brevilineo ma aveva una muscolatura nelle gambe eccezionale. La sua energia non era solo fisica, aveva una frequenza di passo e un cambio di direzione incredibile".

Mentre Alberto Di Chiara lo ha descritto così: "E' stato un grande giocatore, ho condiviso con lui tante belle vittorie e trofei, ma quello che era al di fuori del campo è stato ancora più bello. Uno dei segreti di quel Parma era il bel rapporto tra tutti i compagni. Gli obiettivi importanti li abbiamo raggiunti con questa unione e anche per il talento di Zola".

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