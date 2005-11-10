Stanno facendo parecchio rumore le parole di Antonio Conte in merito al cerchio che "prima o poi dovrà chiudersi", in riferimento ad un futuro ritorno alla Juventus. Il tecnico, attualmente senza squadra, ha rilasciato una intervista a Cronache di Spogliatoio nel corso della quale ha parlato apertamente di quando questo scenario potrebbe effettivamente verificarsi.

Conte spiega quando tornerà alla Juventus: le sue parole

Conte ha raccontato in particolare che ancora oggi molti tifosi della Juventus lo fermano per strada chiedendogli di tornare alla guida della loro squadra del cuore: "Tante volte incontro dei tifosi juventini che mi chiedono: «Quando torni?»", ha raccontato l'ex ct della Nazionale. E poi, ha spiegato: "La risposta è che tornerò quando ci sarà l'opportunità, quando si incroceranno alcune situazioni...". Conte ha anche aggiunto: "So che non sarà semplice, anche se penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere".