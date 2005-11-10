Un momento molto complicato quello che, sportivamente, sta vivendo il Crotone, fanalino di coda della classifica del Girone C di Serie C. A parlare, mediante una note diffusa sui canali ufficiali del club, che di seguito riportiamo, il presidente Gianni Vrenna:

"Quello che stiamo vivendo è, senza ombra di dubbio, il momento più difficile da quando abbiamo il Crotone. Lo è per me da imprenditore, da dirigente, ma soprattutto da tifoso di questi colori. Perché al di là dei ruoli e delle responsabilità, c’è un legame profondo con questa maglia, e vedere il Crotone in difficoltà fa male. Purtroppo in questo momento le parole servono a poco. Nessuna dichiarazione può cambiare la classifica o attenuare l’amarezza di chi ama questi colori. Il riserbo mantenuto finora nasce proprio da questa consapevolezza e dal peso delle responsabilità che sentiamo ogni giorno.

Negli ultimi mesi abbiamo dovuto affrontare problemi che tutti conoscete e sui quali non voglio tornare. In questo contesto abbiamo dato tutto per costruire un progetto che tenesse insieme la sostenibilità della società e la competitività della squadra. Un lavoro portato avanti con dedizione e competenza da chi dirige la parte sportiva, ha dato forma a questa squadra e le è al fianco ogni giorno, condividendone l’impegno, le difficoltà e la volontà di riscatto. Ogni decisione è stata ponderata per conciliare le esigenze tecniche con l’equilibrio economico, senza perdere di vista gli obiettivi sportivi e le prospettive di crescita del gruppo.

Ad affrontare queste difficoltà è la stessa società che ha saputo accompagnare il Crotone verso traguardi straordinari, difficili persino da immaginare. Quei risultati non ci sollevano dalle responsabilità del presente, ma fanno parte di un percorso che deve essere considerato nella sua interezza. L’esperienza maturata e la dedizione a questi colori restano alla base del nostro impegno.

Della bontà di questo progetto tecnico siamo ancora convinti. Abbiamo tanti giovani promettenti, che stanno imparando a misurarsi con le difficoltà di un campionato ostico come la Serie C. E abbiamo un ottimo allenatore, che lavora con serietà e competenza e che sta dando alla squadra un’identità di gioco riconoscibile, come dimostrano tante delle prestazioni offerte. Sarebbe però sciocco ignorare che, finora, i risultati non ci stanno dando ragione. Ne siamo pienamente consapevoli: le prestazioni devono tradursi in punti e la classifica ci impone di fare di più. Nel calcio ci sono periodi in cui gli episodi ti premiano e altri in cui ti penalizzano oltre i tuoi demeriti. Questo può aiutare a leggere alcune partite, ma non deve diventare un alibi. La nostra responsabilità è correggere gli errori e trovare le risposte sul campo.

Restiamo al fianco della squadra e dello staff, con la convinzione di poter raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti, anche se oggi può apparire proibitivo. Sappiamo quanto sia difficile il percorso, ma crediamo nelle qualità di questo gruppo e nel lavoro che stiamo portando avanti: i tanti riconoscimenti da parte degli addetti ai lavori, ma soprattutto i numeri e le statistiche, rafforzano la nostra convinzione che la classifica attuale non rispecchi quello che i ragazzi stanno esprimendo in campo.

Comprendiamo l’amarezza dei tifosi: dopo aver vissuto insieme emozioni straordinarie, affrontare una fase come questa è doloroso. Lo è per loro e lo è per noi. Rispettiamo le scelte di ciascuno ma, da parte nostra, la volontà di portare avanti questo progetto resta ferma.

Sappiamo che il lavoro e la perseveranza sono l’unica strada per uscire da questo momento. Continueremo a percorrerla con determinazione, senza mollare di un centimetro, pronti a cogliere ogni opportunità che si presenterà per dare forza al nostro progetto".