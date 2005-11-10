Giovanni Carnevali ha fatto il punto della situazione in casa Juve e ha ammesso sul mercato di gennaio: "Bloccati dal settlement agreement non possiamo fare colpi importanti, ma sono fiducioso". E sulla situazione in casa bianconera e le impressioni attuali della squadra si è espresso alla radio di Tuttomercatoweb.com l'ex calciatore Claudio Bellucci: "L'Europa League deve diventare l'obiettivo, perché è molto in ritardo in campionato - ha ammesso ai microfoni di Maracanà -. Mi fanno impressione però i toni, molto bassi. La Juve mi sembra abbia perso un po' di identità, nel senso che giocare nella Juve era importante e prima ti metteva paura ad affrontarla. Oggi non è più così. Si è ridimensionata anche nei toni, nella comunicazione. Carnevali è un dirigente molto preparato, ma anche lui dovrebbe dare più forza all'ambiente e deve far ritrovare l'appartenenza al club".

Si parla ora, dopo il ritorno dall'infortunio, di uno Spalletti che potrebbe puntare di più su Ekhator. E per Bellucci è questa la situazione che si andrà a delineare nell'attacco futuro della Juve: "Penso che quello che andrà fuori è Woltemade. Quando rientreranno Yildiz e Conceicao, riprenderanno il posto sugli esterni. E davanti o Ekhator o Kolo Muani. Secondo me se Kolo Muani gioca con Yildiz e Conceicao, può essere più pericoloso rispetto al giocare da solo come ha fatto finora lì davanti. Spalletti è abbastanza cervellotico nel trovare soluzioni e non l'ha ancora trovata lì davanti. Spalletti è un esempio per tutti per come lavora, ma non riesce a convincere alcuni giocatori a cambiare ruolo e credo che sia difficile per lui accettare che non riesce a entrare nella testa dei giocatori".

Infine un commento dell'ex attaccante e tecnico sulle possibilità di un recupero in classifica di Napoli e Juve: "Il Napoli come rosa è superiore alla Juve. Il Napoli nelle prossime tre partite si può rilanciare, ha Torino, Sassuolo e Lecce. ma credo anche la Juve possa riprendere la strada giusta, soprattutto quando cominceranno a tornare gli infortunati".