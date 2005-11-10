Napoli, nuovo centro sportivo. Nota del club: "Firmati i contratti preliminari per l'acquisto dei terreni"
Lorenzo Di Benedetto
Dopo il tweet di Aurelio De Laurentiis è arrivato anche il comunicato ufficiale del Napoli che ha reso noto di aver firmato i contratti preliminari per l'acquisto dei terreni a Qualiano per la costruzione del nuovo centro sportivo: "SSC Napoli comunica che, in data odierna, sono stati sottoscritti davanti al Notaio, Francesco Coppa, di Napoli, i contratti preliminari di acquisto per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Qualiano. La società ringrazia per il supporto e l'assistenza l'Avv. Arturo Testa, il Prof. Arch. Bruno Discepolo, nonché il Sindaco di Qualiano, Dott. Raffaele De Leonardis, per aver creduto pervicacemente nella realizzazione del progetto, quale occasione di sviluppo territoriale. Forza Napoli Sempre".
Il tweet di De Laurentiis con il primo annuncio dopo le firme
"Fatto! Avanti tutta!!". Questo il testo, accompagnato da due foto durante le firme dei contratti, del tweet di Aurelio De Laurentiis, dopo aver siglato l'atto di acquisizione dei terreni nel comune di Qualiano in cui intende edificare il futuro centro sportivo del Napoli.