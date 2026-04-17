Rinnovato il patto di collaborazione per le "Memorie del Grande Torino"

Accordo tra città di Torino, Afc e Circolo Soci Torino Fc 1906

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Nella sala Carpanini del Palazzo Civico di Torino è stato firmato il patto di collaborazione per la cura e la valorizzazione delle 'Memorie del Grande Torino' presso il Cimitero Monumentale e la Basilica di Superga: in questo modo si consolida e viene rinnovato un impegno avviato già nel 2019 dal Circolo, che nel tempo ha operato per mantenere il decoro e la dignità degli spazi commemorativi dedicati la memoria degli Invincibili. L'accordo vede insieme la Città di Torino, Afc Torino spa e il Circolo Soci Torino Fc 1906, presieduto da Leonardo Mario D'Alessandro, impegnati nella tutela di alcuni tra i luoghi più significativi della memoria collettiva cittadina. "Il Grande Torino non appartiene solo agli archivi dello sport, ma all'anima stessa della nostra città - commenta l'assessora ai Servizi cimiteriali, Chiara Foglietta - quei campioni hanno rappresentato la forza di rialzarsi, di credere nel futuro, in un momento in cui Torino e l'Italia intera uscivano dalle macerie della guerra: per questo la cura dei luoghi che ne custodiscono la memoria è un dovere civico oltre che un gesto di profondo rispetto".

"Nonostante i recenti atti vandalici che hanno colpito il totem dedicato alla storia del Grande Torino, siamo già al lavoro per il pieno ripristino e contiamo di restituirlo alla città in perfette condizioni in vista del 4 maggio - spiega il presidente del Circolo Soci Torino Fc 1906, Leonardo Mario D'Alessandro - il nostro impegno prosegue nella cura e nella manutenzione dei luoghi della memoria, dal Cimitero Monumentale alla Basilica di Superga, che seguiamo con dedizione ormai da anni". Con la firma del patto, Torino rinnova così il proprio impegno nel preservare e tramandare la memoria del Grande Torino, patrimonio identitario della città e simbolo universale di sport, comunità e rinascita. (ANSA).