TMW Radio Roma e Juve, lecito pensare allo Scudetto? Il parere degli opinionisti

Gli ospiti di TMW Radio hanno parlato di Roma e Juventus, che ora si trovano a un solo punto dal Napoli e che possono sognare ancora lo Scudetto. Ma possono farlo veramente?

Stefano Impallomeni: "E' un campionato imperfetto, in cui bisogna crederci. E devono farlo entrambi. La Juve sta meritando, e pure tanto, la Roma però è lì. La Juve è la più in forma, ha più certezze, ha scoperto cose in cui non credeva, merito di Spalletti. Napoli e Milan sono lì, l'Inter ha già migliorato rispetto all'andata, avrà gli scontri diretti in casa, la maggior parte. Ma è un campionato strano, devi stare sul pezzo".

Giancarlo Padovan: "L'unico pensiero stupendo lo può fare la Roma, se si rafforza sul mercato, e perché gioca di squadra".

Massimo Caputi: "Per lo scudetto non credo a nessuna delle due. La Juventus sta rubando l'occhio perché gioca bene e perché vince, ma sono curioso di capire se potrà tenere questo ritmo. Questo campionato ci ha dimostrato che tutte le squadre affrontano degli alti e bassi. Giocare tutte le partite con la stessa intensità è molto complicato. Anche il mercato comunque ci darà un modo di fare della valutazioni definitive".

Francesco Montervino: "Roma e Juventus hanno due tecnici che portano i propri calciatori a credere in un obiettivo importante. Onestamente però le vedo dietro sia all'Inter che al Napoli. Tra le due la più attrezzata è la Juventus, ma abbiamo visto che nei momenti critici hanno faticato molto. Non le vedo pronte per puntare allo scudetto".

Fulvio Giuliani: "Napoli, se guardi avanti poi rifai i punti per tenere a distanza chi sta recuperando. Tra le due però vedo la Juve, che è superiore alla Roma. Così come il Napoli è superiore a entrambe. Spalletti è bravo, così come Gasperini, ma la Roma non è strutturata come la Juve".

Enzo Bucchioni: "La Juve, se continua di questo passo...sappiamo il blasone e la forza che ha la Juve. La Juve, per come si è messa la classifica, un pensiero deve farlo. Lo ha detto il primo giorno Spalletti che è arrivato, la Juve deve avere sempre in testa quel pensiero".

Domenico Marocchino: "Entrambe, ed è logico. La Juve ha centrato il miglior acquisto che poteva auspicare, Miretti e McKennie. Se loro reggono il respiro, sono l'ossigeno per tutti gli altri".

Massimo Brambati: "La Roma può giocarsi la Champions, magari lo Scudetto no, la Juve uguale. Ma devo capire se sia Roma che Juve possono cambiare qualcosa con gli acquisti. Perché avranno anche loro le coppe".