Roma-Lecce 1-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (1' st Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui (6' st Robinio Vaz), Tsimikas (30' st Angelino); Pisilli, Pellegrini (34' st Venturino); Malen (30' st Arena). A disp.: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, El Shaarawy, Zaragoza. All.: Gasperini
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani (40' st Sala), Ngom; Pierotti (40' st Helgason), Gandelman (16' st Fofana), Banda (22' st Ndri); Stulic (16' st Cheddira). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Pérez, Jean, Marchwinski. All.: Di Francesco
Arbitro: Sacchi
Marcatore: 12' st Robinio Vaz
Ammoniti: Angelino (R), Pierotti (L), Pisilli (R), Veiga (L)
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