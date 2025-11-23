Scontri ultras Bologna e forze ordine fuori stadio Udine
Coinvolti 120 tifosi, 7 contusi tra le forze dell'ordine
(ANSA) - UDINE, 22 NOV - Scontri si sono verificati al termine della partita tra Udinese e Bologna tra un numeroso gruppo di ultras ospiti e le forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, i supporter del Bologna - circa 120 persone - si sono rifiutati di risalire sui pullman con i quali erano giunti allo stadio quando hanno appreso che la colonna sarebbe stata scortata, come da prassi consolidata, fin fuori Udine. Negli scontri, che si sono protratti per molti minuti, cinque carabinieri e due poliziotti hanno riportato lievi contusioni per le quali saranno medicati in pronto soccorso. (ANSA).
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
