TMW Radio Sebastiani (pres. Pescara): "Orgogliosi di Arena, siamo andati a prenderlo a Sydney"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che ha parlato di Antonio Arena, 16enne che ha segnato all'esordio con la Roma in Coppa Italia e che è cresciuto nel club abruzzese: "Ieri sera ero all'Olimpico, doppiamente contento dell'esordio, che nessuno si aspettava così felice. Nei minuti che ha giocato poteva fare addirittura tre gol. Sicuramente una bella serata per lui, per noi una bella emozione, vedere un ragazzo che abbiamo portato in Italia e che ha esordito a Pescara...in qualsiasi categoria ha esordito, lo ha fatto sempre con gol e speriamo continui così. La scoperta? Abbiamo un'Academy dove ogni anno arrivano molti ragazzi interessanti dal mondo. Diversi rimangono con noi, così come è successo ad Arena. E' un lavoro certosino fatto dalla nostra Academy, poi abbiamo un settore giovanile che negli anni ha tirato fuori tanti ragazzi. Oggi nella nostra prima squadra sono 4-5 che vengono dal settore giovanile. E' un giocatore nella testa, è uno che non lascia nulla al caso, un professionista già da 14-15 anni. Difficile trovare alla sua età qualcuno con la sua determinazione e professionalità. Ha qualità importanti, ma soprattutto la testa. In uno stadio pieno ieri sera ha subito fatto gol. E' un vero professionista, anche se sembra un bambino nell'aspetto. Non sarei sorpreso se Gasperini lo rimettesse ma titolare col Torino. E' stato fortunato a trovare uno come Gasperini che non si fa scrupoli con i giovani. Ha visto da subito delle grandi potenzialità, con lui può solo crescere. La differenza con i suoi coetanei? Come altri stranieri, è più abituato a stare fuori casa. Non ha accusato il cambio da questo punto di vista. A volte si abusa della parola predestinato, ma questo ragazzo vive per il calcio e se non arrivasse sarebbe un peccato. Quella di ieri sera è la prima tappa di un lungo giro. Ha avuto un'opportunità e l'ha sfruttata al massimo".

Mentre sul momento del Pescara ha detto: "La posizione in classifica non rispecchia i reali valori. Gli errori ci sono stati e ne abbiamo pagato le conseguenze. Avere ora 4-5 punti in più vorrebbe dire fare un campionato in linea con le aspettative, ma proverem oa recuperare il gap".