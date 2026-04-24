Modena, Nador: "Grande prestazione ma senza risultato. Ora testa alla Reggiana"
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Sconfitta di misura nel primo dei due anticipi del venerdì della 36ª giornata del campionato di Serie B per il Modena allo U-Power Stadium contro il Monza. Questa l'analisi post-partita di Steven Nador ai canali ufficiali del club canarino:
“Abbiamo fatto una grande prestazione, purtroppo non raccogliamo nulla, lavoreremo in settimana per raccogliere di più la prossima gara. Siamo rimasti in partita, ci abbiamo provato fino alla fine ma non siamo riusciti a pareggiarla. Siamo reduci da due grandi partite contro squadre importanti, secondo me ci siamo, contro la Reggiana proveremo a vincere“.
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