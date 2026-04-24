Monza-Modena 1-0, le pagelle: Birindelli decisivo, bene Thiam e Pezzolato

Risultato finale: Monza-Modena

MONZA

Thiam 7,5 - Decisivo con un intervento prodigioso su Ambrosino, quando il pareggio sembrava già scritto. Sicuro nelle uscite alte e nei tiri insidiosi, tiene inviolata la propria porta nei frangenti più caldi del secondo tempo. Attento anche nel finale su De Luca.

Ravanelli 6,5 - Attento in marcatura e tempestivo nelle chiusure. Un suo tocco al volo in area viene però annullato per un fallo in attacco, macchiando una prestazione altrimenti pulita. Non soffre le incursioni avversarie.

Delli Carri 6,5 - Posizionamento praticamente impeccabile, legge bene le traiettorie e interviene senza affanno. Quasi nessuna sbavatura nella fase posizionale, garantisce sicurezza alla retroguardia biancorossa.

Carboni 7 - Una scivolata decisiva su Mendes spegne sul nascere la più pericolosa ripartenza modenese. Si propone anche in avanti con un tiro a giro deviato in corner, dimostrando personalità e tempismo.

Bakoune 6 - Soffre il pressing alto di Zanimacchia tanto da concedere un corner, ma nel complesso non viene saltato. Prova un tiro al volo dalla distanza che non impensierisce l'estremo difensore avversario.

Obiang 6 - Gestisce il pallone con ordine e si posiziona bene tra le linee, spezzando i tentativi di ripartenza del Modena. Non emerge per giocate spettacolari, ma garantisce equilibrio alla mediana.

Pessina 6,5 - Il suo filtrante innesca l'azione del gol della vittoria. Dirige la manovra con calma, abbassa il baricentro quando il Modena alza la pressione e non perde mai la bussola, nemmeno nei momenti di maggiore sofferenza.

Birindelli 7,5 - Firmato la rete decisiva con una spettacolare mezza rovesciata, degna di un attaccante puro. Già nel primo tempo era stato pericoloso con un tiro ravvicinato respinto da Pezzolato, confermandosi il più pericoloso dei suoi.

Colpani 6 - Tanta volontà ma poca precisione: i suoi calci di punizione si alzano troppo o finiscono sul fondo. Non riesce a trovare il varco giusto e la sua uscita dal campo non cambia l'inerzia della partita. Dal 56' Hernani 6 - Ingresso ordinato e disciplinato: recupera qualche pallone e non stravolge l'assetto, ma contribuisce a mantenere il controllo del centrocampo nei minuti caldi.

Cutrone 6 - Lavora in pressing su Nador, costringendo la difesa avversaria a un paio di errori in impostazione. Non trova la conclusione verso la porta, ma la sua intensità sporca le uscite modenesi dal basso. Dal 71' Mota 6 - Ci prova, tiene in apprensione la difesa del Modena nel finale.

Petagna 6,5 - Partecipa attivamente all'azione del gol: il suo tiro viene deviato da Nador, la palla si alza e favorisce la mezza rovesciata di Birindelli. Ottima tenuta fisica, sfiora più volte la deviazione vincente. Dal 56' Caso 6 - Vivace sulla trequarti, cerca costantemente il movimento tra le linee, pur senza riuscire a confezionare l'ultimo passaggio o un tiro degno di nota.

Paolo Bianco 6,5 - Allestisce una squadra solida e ben gestita nel vantaggio. I cambi (Hernani e Caso) danno la giusta freschezza senza perdere ordine, anche se nel secondo tempo il Monza soffre più del dovuto. Per la Serie A sarà lotta fino alla fine, ma i brianzoli sono della partita.

MODENA

Pezzolato 6,5 - Incolpevole sulla mezza rovesciata che vale la sconfitta. Si oppone con i pugni su un corner e compie un intervento felpato su un tiro ravvicinato di Birindelli. Sicuro tra i pali, non può fare di più.

Tonoli 5,5 - Ammonito per un intervento a centrocampo, mostra qualche spunto offensivo con un rasoterra che sfila di poco a lato. Tuttavia, in fase di copertura appare in ritardo e vulnerabile, tanto da essere sostituito all'intervallo. Dal 46' Nieling 6 - Prende il posto di Tonoli e tiene la posizione senza errori, mostrando maggiore equilibrio rispetto al compagno uscito. Non emerge, ma non commette passi falsi. Ammonito nel finale.

Nador 6 - Devia il tiro di Petagna, ma purtroppo per lui la palla si alza e permette a Birindelli di calciare al volo. Nel complesso tiene bene la posizione e spazza senza fronzoli i cross nella sua zona.

Dellavalle 6,5 - Il migliore del reparto: cross pericoloso nel primo minuto per la testa di Ambrosino e un destro violento che sfiora l'esterno della rete. Sempre propositivo e pericoloso nelle sortite offensive.

Beyuku 5 - Perde spesso il duello con Birindelli, concedendo un cross che si trasforma in corner e non riuscendo mai a spingersi in avanti con efficacia. Esce dopo un'ora di gioco senza aver lasciato il segno. Dal 65' Zampano 6 - Dinamico sulla corsia destra, si propone con buona continuità senza però creare reali occasioni. La sua spinta è più quantitativa che qualitativa.

Massolin 5,5 - Una trattenuta evidente su Colpani meritava il cartellino giallo. Non riesce a imbrigliare la manovra del Monza né in fase di interdizione né in appoggio, lasciando spazi di troppo tra le linee.

Gerli 6 - Tenta un filtrante per De Luca che risulta però troppo lungo. Lavora in mediana senza infamia né lode, ma non riesce mai a far salire la squadra con continuità, limitandosi a un ruolo di cesura.

Wiafe 5 - Sostanzialmente fuori dal gioco: non incide né in pressing né in costruzione, e la sua uscita dopo i primi 55 minuti è quasi un sollievo per la manovra ospite. Dal 56' Pyythia 6 - Impatto positivo: appena entrato calcia dal limite trovando la deviazione in corner. Aggiunge energia alla mediana e contribuisce alla pressione finale.

Zanimacchia 6 - Un cross insidioso che Thiam blocca con sicurezza, poi si spegne progressivamente. Sfiora l'azione pericolosa in almeno un paio di circostanze, ma senza mai creare veri grattacapi. Dal 78' Cotali s.v.

Ambrosino 5,5 - Colpo di testa debole e poco angolato, tiro a giro lontano dallo specchio. Spreca l'occasione più clamorosa del match, calciando a botta sicura ma trovando la miracolosa opposizione di Thiam. Dal 65' Mendes 6 - Cerca la giocata in profondità, ma viene anticipato da una scivolata provvidenziale di Carboni. Lotta e ci mette intensità, ma senza pungere.

De Luca 6 - Confeziona un assist perfetto per Ambrosino, quello che vale un “cioccolatino”. Sfiora l'imbucata decisiva in almeno due altre occasioni, ma la mira dei compagni lo tradisce. Nel finale ci prova, ma senza fortuna.

Andrea Sottil 6 - La squadra cresce visibilmente nella ripresa, sfiora il pareggio con Dellavalle e Ambrosino. I cambi danno freschezza e vivacità, ma manca il guizzo decisivo sotto porta. Il punteggio è severo con la prestazione.