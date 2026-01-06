Tifa Fiorentina al Nord: i compagni lo irridono, il club lo invita al Franchi. La storia di Tommy, 7 anni

Da Firenze, in una stagione molto difficile per i colori viola, arriva una bella storia di calcio e di vita. È quella di Tommaso, bambino di 7 anni che vive in Lombardia, ma è tifoso della Fiorentina. Una passione che a scuola, dove è circondato da sostenitori delle big del Nord, spesso gli è costata prese in giro. Domenica però il piccolo Tommaso ha vissuto una giornata destinata a cambiare il modo in cui racconterà la sua fede viola ai compagni di classe.

In occasione della sfida con la Cremonese, racconta gazzetta.it, Tommy è stato invitato allo stadio Franchi come ospite speciale del club. Seduto in tribuna autorità, a pochi metri da dirigenti e calciatori, ha assistito al successo deciso nei minuti di recupero dal gol di Moise Kean, vivendo da vicino un’emozione che difficilmente dimenticherà. Ancora di più perché, al termine della gara, ha potuto incontrare i suoi idoli e portare a casa una maglia viola numero uno firmata, tra gli altri, da Dodô e David De Gea.

La sua storia era diventata virale qualche settimana fa grazie alla mamma Vania, che sui social aveva raccontato la quotidianità di un bambino di Lodi sempre vestito di viola, con zaino e giubbotto della Fiorentina, nonostante l’ultimo posto in classifica. Un attaccamento ai colori nato in famiglia, tramandato dal nonno materno toscano, e difeso con orgoglio anche nei momenti di maggiore difficoltà, quando la tentazione di cambiare squadra si era fatta viva. Il messaggio non è passato inosservato. Il club di proprietà di Rocco Commisso ha deciso di contattare la famiglia, regalare a Tommy una maglia autografata e invitarlo allo stadio. Domenica il bambino si è presentato al Franchi con mamma, papà Matteo e la sorella, stringendo un cartello con la scritta: “Credere nei sogni cambia le storie”. E così è stato. Dopo il triplice fischio, l’ultima sorpresa: l’ingresso nello spogliatoio per salutare i giocatori, abbracciare De Gea, incontrare Tommaso Martinelli e ricevere anche i guanti di Lezzerini. Un sogno a occhi aperti, come lo ha definito la madre nel racconto social del viaggio di ritorno.