Torino-Roma 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan (32' st Anjorin), Gineitis (1' st Casadei), Aboukhlal (31' Pedersen); Ngonge (31' st Njie), Adams. A disp.: Popa, Israel, Maripan, Simeone, Gabellini, Pellini, Kugyela. All.: Baroni
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (22' Ghilardi); Rensch (32' st Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley; Dybala (32' st Pisilli), Pellegrini (7' st Soulé), Malen (31' st Vaz). A disp.: Vasquez, Zelezny, Celik, Ziolkowski, Arena. All.: Gasperini
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 26' Malen, 27' st Dybala (R)
Ammoniti: Ismajli (T), Mancini (R), Vlasic (T)
