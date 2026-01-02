Tragedia a Crans-Montana, fra i feriti c'è anche un giovane del Pescara

Tra i feriti dell’incendio divampato nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, figura anche Eliot Thelen, centrocampista lussemburghese della Primavera del Pescara. Il giovane calciatore si trovava nel locale per festeggiare il Capodanno insieme ad alcuni amici quando si è verificato il drammatico rogo.

Thelen è stato dimesso già nella giornata di ieri, ma resta forte lo choc per quanto vissuto. Il ragazzo ha raccontato momenti di autentico terrore, spiegando di aver assistito a scene difficili da dimenticare: «Ho visto cose orribili». Nel suo racconto emergono anche le condizioni di alcuni amici rimasti coinvolti: «Il mio migliore amico deve farsi operare e un’altra amica è in rianimazione. Non mi sento bene»

La nota del Pescara

Apprendiamo che, tra i feriti della tragedia di Capodanno avvenuta in Svizzera, c’è anche Eliot Thelen, calciatore della nostra Primavera. Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime, a Eliot e alle altre persone coinvolte.