Udinese-Inter 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (29' st Bertola), Solet; Zanoli (29' st Ehizibue), Piotrowski (42' Miller), Karlström, Kamara; Ekkelenkamp (39' st Bayo), Atta (29' st Gueye); Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Oier Zarraga, Camara, Zemura, Rui Modesto. All.: Runjaic
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (31' st Acerbi); Luis Henrique, Barella, Zielinski (43' st Sucic), Mkhitaryan (31' st Frattesi), Dimarco; Esposito (22' st Bonny), Lautaro (43' st de Vrij). A disposizione: Calligaris, Taho, Thuram, Diouf, Darmian, Cocchi, Bovo, Bastoni. All.: Chivu
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 20' Lautaro (I)
Ammonito: Carlos Augusto (I)
