Oggi in TV, Si gioca in Serie C: dove vedere Crotone-Casarano e Picerno-Salernitana
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Daniel Uccellieri
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26.10.2026 05:30Altre Notizie
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© foto di Federico De Luca
Si chiude l'undicesima giornata di Serie C, due le gare in programma, entrambe nel Girone C: alle 20.30 Crotone-Casarano e Picerno-Salernitana. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, lunedì 26 ottobre
19.45 Santa Clara-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
20.30 Picerno-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
20.30 Crotone-Casarano (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Siviglia-Osasuna (Liga) - DAZN
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