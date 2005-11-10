Italia-Francia, cresce l'attesa per la Nations League: già venduti oltre 40.000 biglietti

Cresce l’attesa per Italia-Francia, ultima partita casalinga degli Azzurri nel girone di UEFA Nations League. Per la sfida in programma giovedì 12 novembre alle 20.45 a San Siro sono già stati emessi 40.500 biglietti. La Nazionale andrà a caccia contro i Bleus di Zinédine Zidane di punti importanti per conquistare la qualificazione ai quarti di finale.

I tagliandi sono ancora disponibili attraverso i canali ufficiali, con prezzi a partire da 20 euro e diverse riduzioni previste per famiglie, Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. Per gli Under 12 alcune tipologie di biglietto partono invece da 5 euro.

Italia di nuovo a San Siro

La sfida con la Francia riporterà l’Italia a Milano, città che ha un legame storico particolare con la Nazionale. Proprio contro i francesi, all’Arena Civica, gli Azzurri disputarono il 15 maggio 1910 la prima partita della propria storia, vincendo 6-2. Nel capoluogo lombardo l’Italia ha giocato complessivamente 64 incontri, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e sei sconfitte.

L’ultima apparizione al Meazza risale invece alla sconfitta per 4-1 contro la Norvegia nelle qualificazioni al Mondiale. Due anni fa, sempre in Nations League, anche la Francia era passata a San Siro vincendo 3-1. L’Italia arriva inoltre da tre sconfitte consecutive disputate a Milano, dopo aver mantenuto in città un’imbattibilità durata 96 anni, dal 1925 al 2021.