34 milioni di motivi per firmare ancora: Simeone e Atletico pronti a dirsì sì... per l'ottava volta

Diego Simeone e l'Atletico Madrid sono pronti a dirsi sì, ancora una volta. E non c'è molto di cui stupirsi, se si pensa ai grandi risultati in campo internazionale e nazionale della squadra madrilena da quando a guidarla è arrivata l'ex centrocampista argentino, che è in carica dal dicembre 2011 raccogliendo due Liga, due Europa League, due Supercoppe Europee, 1 Supercoppa spagnola, pur essendo rimasto a secco negli ultimi 5 anni. Troppo difficile il confronto con i giganti Real Madrid e Barcellona per sperare di aprire un ciclo vincente, ma di certo dalle parti della Madrid biancorossa non hanno di che lamentarsi.

I 34 milioni di euro che percepisce annualmente sono un forte incentivo

E lo stesso Simeone ha 34 milioni (fonte Sky Sport) di ottimi motivi per firmare quello che sarebbe l'ottavo rinnovo contrattuale della sua lunga storia con l'Atletico, praticamente un unicum nel calcio moderno di alto livello. Val la pena ricordare che nella storia del tecnico e dei colchoneros ci sono ben 7 rinnovi di contratto (il 3 è un taglio, ma di fatto è una modifica importante del suo contratto, ndr), sin dal suo arrivo nel dicembre 2011:

1) Marzo 2013 → prolungamento fino al 2017

2) Marzo 2015 → prolungamento fino al 2020

3) Settembre 2016 → riduzione del contratto (da 2020 a 2018)

4) Settembre 2017 → prolungamento fino al 2020

5) Febbraio 2019 → prolungamento fino al 2022

6) Luglio 2021 → prolungamento fino al 2024

7) Novembre 2023 → prolungamento fino al 30 giugno 2027 (attuale contratto)