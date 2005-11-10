Dal Portogallo: danni ormai irreparabili tra CR7 e Jesus. Non tornerà più in Nazionale

Il giornalista portoghese Rui Santos non ha dubbi: Cristiano Ronaldo non tornerà a vestire la maglia della nazionale portoghese finché Jorge Jesus sarà il commissario tecnico. Il quarantunenne attaccante aveva abbandonato il ritiro della nazionale nel bel mezzo della sosta per le nazionali a causa di un duro scontro con lo stesso Jesus, scatenando un'enorme polemica mediatica.

Le motivazioni dello scontro e la linea del CT

Alla base della rottura c'è stata la decisione di Jorge Jesus di non schierare Ronaldo nella partita contro la Norvegia. L'ex allenatore dell'Al-Nassr ha difeso pubblicamente la sua scelta anche nel dopopartita, sottolineando che all'interno della rosa tutti i calciatori sono uguali e nessuno può godere di privilegi speciali. Le quattro vittorie in quattro partite da quando si siede sulla panchina dei lusitani, gli danno ragione e abbastanza credito per difendersi da un mostro sacro come CR7.

Gelo totale nonostante le smentite

Recenti indiscrezioni avevano suggerito che la situazione fosse rientrata, con lo stesso Jesus che aveva definito l'accaduto "acqua passata" e aveva aperto le porte a un ritorno del fuoriclasse in vista della prossima sosta. Tuttavia, Rui Santos insiste sul fatto che Ronaldo sia furioso per le ultime dichiarazioni pubbliche del tecnico in conferenza stampa, un segnale chiaro che i rapporti tra i due sarebbero ormai irreparabili.