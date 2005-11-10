Tre club come proprietario, la Messi Cup e gli hotel: così La Pulga prepara il dopo calcio giocato

La BBC, in concomitanza con le sue ultime partite con l'Argentina, ha realizzato un reportage su quello che sarà il dopo di Lionel Messi: il fuoriclasse argentino avrebbe iniziato a delineare con chiarezza il proprio futuro lontano dai campi da gioco. Inizialmente, la "Pulga" avrebbe scartato l'ipotesi di intraprendere la carriera da allenatore, considerata un ruolo troppo logorante e instabile nella quotidianità. Al contrario, il fuoriclasse argentino starebbe preparando attivamente la sua transizione nel mondo imprenditoriale diventando un proprietario di club fortemente operativo e coinvolto in prima persona.

Dalla gavetta con i club alla scalata nel CD Eldense

Dopo aver acquistato l'UE Cornellà per trasformarlo in un serbatoio di giovani talenti e aver fondato il Deportivo LSM in Uruguay insieme a Luis Suárez, Messi avrebbe compiuto un ulteriore passo decisivo assumendo il controllo del CD Eldense, club militante nella Segunda División spagnola. Lontano dal vestire i panni del semplice investitore passivo, l'attaccante seguirebbe ogni singola partita nei minimi dettagli, riuscendo già ad attrarre oltre una dozzina di sponsor di primo piano grazie alla sua immensa portata mediatica, con l'ambizione dichiarata di portare la squadra nella Liga attraverso una dirigenza composta da uomini di massima fiducia.

L'impero economico e la Messi Cup per i giovani

Parallelamente a queste sfide nel calcio professionistico, la stella argentina continua a coltivare la sua passione per la crescita dei vivai tramite la Messi Cup, un torneo internazionale riservato alle migliori accademie mondiali Under-16. Al di là del rettangolo verde, il trentanovenne può già contare su un florido impero commerciale stimato in oltre un miliardo di dollari, che spazia da partnership globali alla catena alberghiera MiM Hotels, passando per investimenti immobiliari in Argentina e attività di ristorazione in Catalogna.