Barcellona, si lavora ai rinnovi di Brian Farinas e Gerard Martin: cantera sempre al centro

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona è pronto ad accelerare i colloqui per il rinnovo contrattuale di Gerard Martín e Brian Fariñas. Il club catalano sta dando priorità alle prolungamenti dei contratti dei giocatori chiave e dei giovani talenti, considerati elementi centrali per il progetto a lungo termine della società.

La strategia di Deco e la situazione contrattuale dei due talenti

Mentre sono stati compiuti progressi significativi per i nuovi accordi di Raphinha, Xavi Espart e Marc Bernal, i blaugrana hanno inserito altri due nomi prioritari nella loro agenda. Con i contratti di Martín e Fariñas in scadenza nel 2028, il direttore sportivo Deco intende blindare il loro futuro prima della prossima estate.

Gerard Martín è diventato un ingranaggio fondamentale nella difesa di Hansi Flick dopo una straordinaria trasformazione da terzino a centrale difensivo, risultando decisivo nei successi in Liga e Supercoppa spagnola della scorsa stagione ed ora pronto a un ruolo chiave in seguito all'infortunio di Andreas Christensen. D'altra parte, Brian Fariñas era vicino all'addio in estate prima che Flick lo convincesse a restare, sebbene il ventenne centrocampista non abbia ancora collezionato presenze in questa stagione; intanto, Deco ha già avviato colloqui positivi con gli agenti di entrambi i giocatori.