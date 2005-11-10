Dugarry duro su CR7: "Consumato dal suo ego. Ora col Portogallo è tutto finito, rovinato"

L'ex attaccante della nazionale francese Christophe Dugarry ha espresso parole molto dure in merito alla situazione di Cristiano Ronaldo e al suo possibile ritorno con la maglia del Portogallo. "È terribile, perché non corrisponde affatto all'immagine che si era creato. Sembrava un ragazzo riflessivo, sensibile, generoso... E ora ho l'impressione che sia cambiato, che negli ultimi mesi sia stato consumato dal suo stesso ego", ha dichiarato l'ex campione del mondo.

"Poteva uscire di scena in grande stile, ora è tutto finito, rovinato"

Dugarry ha poi rincarato la dose sulle modalità e sull'opportunità di un eventuale rientro del fuoriclasse portoghese: "Poteva uscire di scena in grande stile, ma ora è tutto finito, tutto rovinato. Come può tornare adesso? E perché?", ha concluso l'opinionista francese, commentando i recenti sviluppi legati all'attaccante dell'Al-Nassr.