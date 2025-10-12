Ufficiale A 39 anni si ritira Reto Ziegler: l'ex Juve, Samp e Sassuolo entra nello staff del Sion

Reto Ziegler, difensore con un lungo passato in Italia tra le fila di Sampdoria, Juventus e Sassuolo, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato. A 39 anni, il calciatore svizzero ha dato l'addio definitivo con un comunicato sui social del suo ultimo club, il Sion, concludendo una carriera ricca di successi.

Ziegler, che aveva terminato anzitempo la scorsa stagione a causa di un infortunio, non lascerà però la società del Canton Vallese. Il club biancorosso ha subito trovato una nuova collocazione per l'ex Serie A, nominandolo Talent Manager. Non solo: Ziegler assumerà anche il ruolo di assistente allenatore della formazione Under 21, dopo aver già maturato esperienza nello staff dell'Under 19 in questo avvio di stagione.

La sua carriera è stata un vero e proprio giro d'Europa e del mondo, con un totale di 709 partite da professionista e sette trofei conquistati. Oltre a Sion, Lugano, Lucerna e Grasshopper in Svizzera, Ziegler ha lasciato il segno soprattutto in Italia con la maglia della Sampdoria; in Serie A ha indossato anche le maglie di Juventus e Sassuolo. All'estero ha vestito maglie prestigiose come Tottenham, Amburgo, Lokomotiv Mosca, Fenerbahce (due coppe vinte) e Dallas.

Con la maglia della Svizzera ha collezionato 35 presenze, partecipando ai Mondiali del 2010 e del 2014, dopo aver vinto l'Europeo Under 17 nel 2002. Una chiusura di carriera che apre subito un nuovo capitolo nel mondo del calcio, questa volta in dirigenza e in panchina.