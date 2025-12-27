A caccia dei primi punti e gol in Coppa d'Africa: Benin-Botswana, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Benin-Botswana, match valido per la seconda giornata del girone D di Coppa d'Africa 2025. Entrambe le formazioni sono a caccia del primo punto della competizione, così come del primo sigillo, viste le sconfitte rispettivamente contro DR Congo e Senegal all'apertura del torneo.
Benin (4-3-3): Dandjinou; Roche, Verdon, Tijani, Ouorou; D.Dodo, D'almeida, Imourane; Olaitan, Mounié, Tosin.
Allenatore: Rohr.
Botswana (4-2-3-1): Photo; Velaphi, Gaolaolwe, Dikthokwe, Johnson; Mohutsiwa, Ditsele; Seakanyeng, Orebonye, Ratshukudu; Kebatho.
Allenatore: Ramoreboli.
IL PROGRAMMA DI OGGI
Gruppo D
Benin - Botswana ore 13:30
Senegal - DR Congo ore 16:00
Gruppo C
Uganda - Tanzania ore 18:30
Nigeria - Tunisia ore 21:00
CLASSIFICA GRUPPO D
1. Senegal 3 punti
2. DR Congo 3
3. Benin 0
4. Botswana
CLASSIFICA GRUPPO C
1. Tunisia 3 punti
2. Nigeria 3
3. Tanzania 0
4. Uganda 0