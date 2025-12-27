City, Guardiola scherza: "L'unico sovrappeso è l'allenatore". E su Rodri: "Ascolto i medici"

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Nottingham Forest, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports, scherzando a proposito della pesata riservata ai suoi calciatori dopo Natale. Per via della promessa fatta prima del 25 dicembre di escludere dalla partita qualsiasi giocatore della rosa qualora fosse risultato fuori fase. "L’unico sovrappeso è l’allenatore, il resto è perfetto!", la battuta del tecnico spagnolo.

Quanto alle scelte di formazione, Guardiola ha spiegato: "Abbiamo cinque giocatori infortunati, due alla Coppa d’Africa, e a volte devi cambiare", l'esordio. "Abbiamo avuto sette giorni dall’ultima partita, quindi il recupero c’è stato. Vedremo: faccio una scelta ogni giorno e penso a molte cose. Ho deciso di nuovo per questa formazione e sono felice che Rodri stia tornando a fare i primi passi", a proposito del ritorno a disposizione del centrocampista spagnolo di 29 anni, oggi convocato. "Abbiamo avuto due o tre ricadute, quindi dobbiamo stare attenti con i minuti finché non sarà pronto. Ascolto molto i medici e i fisioterapisti e inizia dalla panchina".

Un commento sul Forest: "In ogni partita facciamo cose buone e in altre dobbiamo migliorare. Ogni gara è completamente diversa, il modo in cui giocano loro è diverso da quello delle precedenti. Da quando sono qui, sono sempre stati duri. Anche negli anni subito dopo la promozione erano duri e lo sono sempre stati. Stadio prestigioso, grande storia qui. Oggi è l’ultima partita del girone d’andata della stagione, speriamo di poter continuare la nostra serie positiva".