Manchester City, Rodri vede la luce: torna in panchina dopo 52 giorni di infortunio

Eccetto il minuto scarso guadagnato contro il Bournemouth, Rodri non vede il campo da lungo tempo. Fuori dal 5 novembre per un fastidioso infortunio al bicipite femorale arrivato in seguito a un lungo stop per un problema al ginocchio post-operazione al crociato, il centrocampista spagnolo del Manchester City non ha più rimesso piede sul rettangolo verde. Sono 52 giorni che il Pallone d'Oro manca in una partita ufficiale, anche perché preservato da coach Pep Guardiola per evitare rischi o ricadute inutili.

"Rodri sta molto, molto meglio. Che sia disponibile o no, lo decideremo poi", ha dichiarato in un’intervista ai canali ufficiali del club il tecnico dei citizens ieri. E ora l'attesa è finalmente finita per Rodri, tornato ad accomodarsi in panchina oggi, in occasione della trasferta contro il Nottingham Forest nella 18a giornata di Premier League (ore 13:30).

Qualora dovesse scendere in campo al City Ground, Rodri disputerebbe i suoi primi minuti dal 2 novembre scorso, nella partita contro il Bournemouth (3-1). Che sia la volta buona per il centrocampista di 29 anni di tornare a calpestare il prato di un campo da calcio? Potrebbe essere la fine di un calvario che Guardiola si augura con tutto se stesso, per ritrovare quel pivot tanto apprezzato.