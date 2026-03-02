Conflitto in Medio Oriente, Munir in fuga dall'Iran: 16 ore di viaggio dopo il blocco aereo

Il calcio, per una volta, è passato in secondo piano. Munir El Haddadi ha vissuto ore di grande tensione lasciando l’Iran, dove era impegnato con l’Esteghlal Teheran, nel pieno di una fase segnata da bombardamenti e allerta sicurezza. Gli attacchi aerei statunitensi e israeliani hanno bloccato i collegamenti e costretto diversi atleti stranieri a cercare vie alternative per mettersi al riparo.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’ex attaccante del Barcellona non è riuscito a lasciare il Paese in aereo: il volo programmato è stato cancellato all’ultimo momento. A quel punto, per Munir si è aperta una strada ben più complicata, un viaggio in auto di circa 16 ore fino al confine con la Turchia, affrontato grazie al supporto logistico del club.

Una volta arrivato in territorio turco, il giocatore ha voluto rassicurare tutti attraverso i social: “Ringrazio chiunque mi abbia scritto e si sia preoccupato. Dovevamo partire in aereo, ma siamo stati evacuati e non abbiamo potuto decollare”. Munir ha spiegato che l’Esteghlal gli ha messo a disposizione un’auto per garantire la sicurezza e consentirgli di uscire dal Paese. Ora presto sarà in Spagna. E poi chissà.