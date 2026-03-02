Liverpool, niente rientro per Wirtz. Slot: "Ecco tra quanto potremo riaverlo a disposizione"

Il calendario incalza, ma il Liverpool non vuole correre rischi inutili. Florian Wirtz è destinato a restare ai box ancora per qualche giorno, con lo staff medico dei Reds intenzionato a gestire con cautela il recupero dal problema alla schiena che lo ha fermato nelle ultime settimane.

Il fantasista tedesco ha già saltato le vittorie contro Nottingham Forest e West Ham, e difficilmente sarà disponibile anche per le prossime due sfide di Premier League contro il Wolverhampton. A confermarlo è stato Arne Slot, che in conferenza stampa ha ribadito la linea della prudenza: “La partita di domani è probabilmente troppo vicina, e forse anche quella del weekend. Speriamo di riaverlo la prossima settimana”.

Wirtz aveva iniziato il 2026 in grande spolvero, con quattro gol e due assist in sei partite a gennaio, prima di fermarsi dopo un infortunio accusato durante il riscaldamento alla vigilia del match col Forest. “Onestamente non so ancora quando tornerà – ha ammesso Slot –. Il fatto che sia rimasto in forma così a lungo dice molto sulla sua mentalità, considerando il salto dalla Bundesliga alla Premier League”.

Arrivato dal Bayer Leverkusen per 116 milioni di sterline, Wirtz ha finora messo insieme sei gol e otto assist in 35 presenze. Il suo rientro potrebbe coincidere con la trasferta di Champions League contro il Galatasaray, obiettivo cerchiato in rosso ma senza forzature: al Liverpool preferiscono aspettare, piuttosto che pagare dazio più avanti.