Accostato al Milan, vola in Germania: Kaua Prates a un passo dal Borussia Dortmund

Accostato al Milan nel corso del mercato invernale il giovane terzino sinistro Kaua Prates de Almeida, meglio noto come Kaua Prates, sembra essere a un passo dal trasferimento in Germania una volta compiuta la maggiore età.

Il classe 2008 del Cruzeiro, club a cui è legato fino al 2027, è infatti volato in Germania nelle scorse ore per sottoporsi alle visite mediche con il Borussia Dortmund che lo ha acquistato per un a cifra attorno ai 12 milioni di euro. Un acquisto in prospettiva visto per Kaua Prates arriverà in estate in giallonero concludendo dunque questi mesi con la maglia del club brasiliano con cui è già sceso in campo in cinque occasioni quest’anno. Lo riferisce Kicker.