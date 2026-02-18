Gordon scatenato: poker di reti al Qarabag in un tempo. Newcastle al riposo sul 5-0
Dopo appena un tempo il Newcastle mette in ghiaccio non solo la vittoria, ma anche la qualificazione al turno successivo. In casa del Qarabag infatti la formazione inglese è andata al riposo con un netto 5-0 arrivato grazie a una prestazione straordinaria del centravanti Antony Gordon che ha aperto le marcature dopo appena tre minuti e poi trovato altre tre reti – una su rigore – nel corso sella prima frazione. Il quarto gol invece porta la firma di una vecchia conoscenza del nostro calcio come il difensore Malick Thiaw che ha segnato il gol del momentaneo 2-0 dopo otto minuti.
Qarabag-Newcastle 0-5
3’, 32’ rig., 34’, 45’+1’ Gordon, 8’ Thiaw
