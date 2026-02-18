A Marsiglia il terremoto continua: Longoria pronto a lasciare dopo il 'declassamento'

Continua il caos in casa Marsiglia dopo l’addio con il tecnico Roberto De Zerbi e le dimissioni, poi respinte, del direttore sportivo Mehdi Benatia che resterà almeno fino all’estate e il ridimensionamento del ruolo del presidente Pablo Longoria. “Conscio delle sue responsabilità nei confronti dell’istituzione, Medhi Benatia ha accettato di estendere il suo preavviso fino a giugno e guiderà l’insieme delle attività sportive. -si leggeva in un comunicato del proprietario Franck McCourt - Il ruolo di Pablo Longoria dovrebbe evolvere verso le responsabilità istituzionali, per mantenere la rappresentanza dell’Olympique Marsiglia presso le istanze francesi e europee".

Un ridimensionamento che Longoria non sembra voler accettare tanto che, come riferito da La Provance, l’asturiano lascerà il club in maniera definitiva. Le parti sarebbero infatti già al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti e in tempi piuttosto rapidi. Il dirigente spagnolo era arrivato nell’estate del 2020 per gestire il mercato della società francese e da allora aveva scalato le gerarchie interne della società venendo promosso presidente a seguito della sfiducia dei tifosi nei confronti di quel Jacques-Henri Eyraud che l’aveva chiamato alla guida della direzione sportiva.

Longoria ora sta vivendo quanto vissuto dal suo predecessore con i rapporti con il ds Benatia che nelle ultime settimane si sono fatti sempre più tesi fino ad arrivare al declassamento degli ultimi giorni che ha spinto Longoria a decidere di lasciare dopo quasi sei anni.