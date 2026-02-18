Newcastle come il Bayern: 5 gol nei primi 45’ in un match a eliminazione diretta di Champions
Serata da sogno per il Newcastle, che chiude il primo tempo avanti 5-0 in casa del Qarabag nell’andata dei playoff di UEFA Champions League. Una prima frazione semplicemente devastante, con i bianconeri capaci di indirizzare la qualificazione già nei primi 45 minuti grazie al poker di Anthony Gordon e alla rete dell'ex Milan Malick Thiaw.
Il dato che certifica l’eccezionalità della prestazione arriva da Opta: il Newcastle è solo la seconda squadra nella storia della Champions League a eliminazione diretta a chiudere un primo tempo avanti di almeno cinque gol. L’unico precedente risale all’aprile 2015, quando il FC Bayern Munich andò al riposo sul 5-0 contro il FC Porto nei quarti di finale.
