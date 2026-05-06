Afonso Moreira valorizzato da Fonseca: un affare per il Lione, lo segue anche la Serie A

Arrivato quasi in sordina la scorsa estate, Afonso Moreira si è rapidamente trasformato in una delle sorprese più positive della stagione dell’Olympique Lione. Il giovane esterno portoghese, prelevato dallo Sporting per circa 2 milioni di euro, rappresentava il prototipo perfetto del mercato intelligente voluto dalla dirigenza francese: talento, prospettiva e costi contenuti.

L’operazione, avallata personalmente da Paulo Fonseca, prevedeva anche una clausola che garantisce allo Sporting il 20% su una futura plusvalenza. Una mossa che oggi appare particolarmente lungimirante, considerando l’exploit del classe 2005. Dopo aver iniziato la stagione come alternativa a Malick Fofana, Moreira ha saputo sfruttare al meglio le occasioni, approfittando anche dell’infortunio del compagno per ritagliarsi un ruolo centrale. I numeri parlano chiaro: 8 gol e 11 assist in 35 presenze complessive, di cui 21 da titolare. Nelle ultime settimane il suo rendimento è ulteriormente cresciuto, con 2 reti e 2 assist nelle ultime tre uscite.

Particolarmente convincente la prestazione contro il Paris Saint-Germain, al termine della quale Fonseca non ha nascosto il proprio entusiasmo: "È un giocatore pieno di energia, coraggioso e molto ambizioso. Probabilmente la sua miglior partita con la maglia del Lione". Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Secondo la stampa portoghese, diversi top club europei stanno monitorando la situazione, tra cui il Manchester United, oltre a società di primo piano di Germania e Italia.

Nel frattempo, il Lione starebbe già lavorando al rinnovo fino al 2030, sia per premiarlo sia per blindarlo. Con una valutazione che potrebbe già aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, Moreira si conferma uno degli investimenti più riusciti dell’ultima estate.